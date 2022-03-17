Лілль — Челсі 1:2 Відео голів та огляд матчу

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Челсі знову зумів відгрузити у ворота французького Лілля два м’ячі, проте цього разу "доги" на своєму полі хоча б спроміглися на один гол у відповідь.

Огляд матчу:

Лілль — Челсі 1:2

Голи: Їлмаз, 38 — Пулішич, 45+3, Аспілікуета, 71

Лілль: Жардім — Челік (Веа, 58), Фонте, Ботман (Онана, 58), Тіагу Джало — Гудмундссон (Брадаріч, 77), Андре, Шека, Бамба (Гомес, 77) — Йилмаз, Девід (Бен-Арфа, 77).

Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Рюдігер, Крістенсен (Чалоба, 33), Алонсо — Ковачич (Маунт, 46), Жоржіньо (Лофтус-Чік, 74), Канте — Пулішич (Лукаку, 74), Хавертц (Зійєх, 83).

Попередження: Гудмундссон, Фонте — Чалоба.

Джерело: MEGOGO.