Челсі повторно обіграв Лілль і вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів

Челсі в рамках поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вирушив у гості до Лілля і добився перемоги.
Лондонці пропустили першими з пенальті, але змогли перевернути хід зустрічі зусиллями Пулішича та Аспілікети.
Лілль — Челсі 1:2
Голи: Йилмаз, 38 — Пулішич, 45+3, Аспілікуета, 71
Лілль: Жардім – Челік (Веа, 58), Фонте, Ботман (Онана, 58), Тіагу Джало – Гудмундссон, Андре, Шека, Бамба – Йилмаз, Девід.
Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Рюдігер, Крістенсен (Чалоба, 33), Алонсо — Ковачич (Маунт, 46), Жоржіньо (Лофтус-Чік, 74), Канте — Пулішич (Лукаку, 74), Хавертц.