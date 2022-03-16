Аллегрі: Якщо ми пройдемо до чвертьфіналу Ліги чемпіонів — виконаємо мінімальну задачу від керівництва

Наставник Ювентуса висловився напередодні матчу против Вільярреалу.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ против Вільярреалу.

Фахівець зауважив, що завдання-мінімум для його команді — чвертьфінал турніру.

"Якщо ми зможемо пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів — це буде успіх, ми виконаємо мінімальну задачу від керівництва клубу. Сьогоднішня гра буде як фінал, адже немає правила віїздного голу.

Ми дуже важко почали сезоне, але згодом змогли повернутися в боротьбу. Коли ми здійснили підписання Влаховича, то першим, кому я залетефонував був Мората. Мені потрібно було переконати його залишитись в клубі.

Гадаю, що для нього це був дуже важливий крок", — наводить слова Аллегрі Football Italia.

Відзначимо, що матч відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.