Грізманн зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Манчестер Юнайтед

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та мадридський Атлетіко.

Англійський Манчестер Юнайтед та мадридський Атлетіко зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Олд Траффорд.

Ральф Рангнік, на тлі першої гри (1:1), вирішив використати з перших хвилин Мактомінея в опорній зоні, а Еланга зіграє на правому фланзі атакуючої трійки півзахисту.

Дієго Сімеоне, у свою чергу, зволів побачити у стартовому складі Рейнілду у трійці центральних захисників, у той час як Коке та де Пауль повернуться до центральної лінії, а Грізманн відправиться до Феліша в атаку.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Алекс Теллес — Мактоміней, Фред — Санчо, Фернандеш, Еланга — Роналду.

Запасні: Хітон, Хендерсон, Ліндельоф, Байї, Джонс, Погба, Мата, Рашфорд, Лінгард, Кавані, Ван-Бісака, Матіч.



Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Савіч, Рейнілду, Лоді — Коке, Еррера, де Пауль — Феліш, Грізманн.

Запасні: Лекомт, Крістіан, Кондогбія, Суарес, Корреа, Феліпе, Ермосо, Серрано, Морено, Мартін, Вергаха, Камара.



Гра Манчестер Юнайтед — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.