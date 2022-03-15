Манчестер Юнайтед — Атлетіко. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Атлетіко Мадрид.

Манчестер Юнайтед – Атлетіко

Вівторок, 15 березня, о 22:00. Стадіон Олф Траффорд, Манчестер.. Головний арбітр зустрічі – Славко Вінчіч (Словенія). Пряма трансляція на Megogo. Результат першої зустрічі — 1:1

Перша зустріч поміж цими суперниками завершилася з рахунком 1:1. Жоау Феліш відкрив рахунок точним ударом головою вже на сьомій хвилині зустрічі, але у ендшпілі Юнайтед вдалося відігратися завдяки голу молодого "кантенаро" Ентоні Еланги.

З того поєдинку розклад сил принципово не змінився. В Атлетіко є деякі вагомі кадрові втрати перед матчем-відповіддю, проте основний кістяк у строю, тож бій буде запеклим!

Минулої п'ятниці "матрацники" зуміли втримати переможний результат у грі проти Кадіса (2:1), тож окрім самого факту перемоги є ще й бонус у вигляді лишнього дня на регенерацію та підготовку. Знову забив Феліш, котрий останнім часом перебуває у дуже чудовій формі, а також жаданим голом відмітився Родріго де Пауль, якого активно критикують у іспанських ЗМІ.

Юнайтед має менше часу на відновлення, та й до того ж не зміг провести ротацію складу через ім'я суперника, а саме Тоттенгем. До речі, "шпори". Від Кріштіану Роналду традиційно чекають проявів справжньої магії на полі, але на Олд Траффорд ми майже не бачимо її у виконанні португальця.

Так ось, у матчі із командою Антоніо Конте КріРо оформив хет-трик, забивавши на любий смак та порадувавши численних творців хайлайтів. Тобто CR7 підходить до майбутнього зіткнення у Манчестері з бойовим настроєм. Він ще й став рекордсменом за кількістю голів у світовому футболі, тож сто відсотків захоче продовжити свою гольову виставу у "Театрі Мрій". Ми вже багатенько говорили про фактор Кріша у контексті протистоянь із Атлетіко, тож хлопцям Дієго Сімеоне варто затягнути пояси та максимально ретельно підготуватися.

Певний камінь за пазухою є й в Луїса Суареса. Уругваєць точно пам'ятає славні баталії із Ман Юнайтед за часів Ліверпулю.

Якщо відкинути усі подібні паралелі та прогнози, то варто відзначати одне – оборона в обох команд зараз накульгує на обидві ноги. Ті ж "червоні дияволи" були просто декласовані Ман Сіті у нещодавньому дербі. Розчаровує Гаррі Магуайр, як і його партнери.

Щось подібне можна сказати й про "кольчонерос", які можуть засушити гру у фірмовому стилі, а можуть й влаштувати перестрілку, як-то з Валенсією або Хетафе.

Головна проблема банди "Ель Чоло" – правий фланг оборони. Мінус Врсалько та зимнє придбання Васс. Тож цю позицію, скоріш за все, традиційно закриє Маркос Льоренте. Під питанням й виступу кількох інших основних гравців.

Цікаво, чи закінчиться справа у стилі "хто кого перестріляє". Як ми вже сказали, в обох суперників є проблеми у захисті, а їх гра цього сезону дуже хаотична та нестабільна.

Орієнтовні склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Магуайр, Варан, Теллес – Фред, Погба – Еланга, Бруну Фернандеш, Санчо – Роналду.

Атлетіко Мадрид: Облак – М. Льоренте, Савіч, Хіменес, Рейнілдо – Е. Еррера, де Пауль, Коке, Лоді – Феліш, Грізманн.

Не зіграють/під питанням: Грінвуд, Мактоміней, Шоу – Васс, Врсалько, Ермосо, Кондогбія, Кунья, Лемар

Цікаві факти

- Манчестер Юнайтед виграв 2 з 3 домашніх матчів у цьогорічній Лізі чемпіонів, зігравши внічию з Янг Бойз в останньому турі;

- Манкуніанці виграли 12 з 17 протистоянь, в яких була зафіксована нічия у першій гостьовій зустрічі для МЮ. Атлетіко – у 5 з 9 випадків;

- Юнайтед має дуже невтішну статистику проти іспанських команд у плей-оф єврокубків з сезону-2010/11. У головному єврокубку підніжку "червоним дияволам" ставили Барселона (фінал 2011 року та загальні 0:4 у чвертьфіналу сезону-18/19), мадридський Реал (загальні 2:3 у 1/8 фіналу сезону-2012/13) та Севілья (загальні 1:2 з тим самим дублем Віссама Бен Єддера у кампанії-2017/18).

Дещо краще справи йшли у Лізі Європи, де МЮ подолав галісійський бар'єр (Сельта) у півфіналі 2017 року, а також Реал Сосьєдад й Гранаду у минулому розіграші. Але й тут знайшлося місце двом прикрим поразкам – в сезоні-2011/12 Атлетік Більбао Марсело Б'єлси дещо сенсаційно двічі переграв англійців у 1/8 фіналу, у 2020-му у півфіналу сильніше виявилася Севілья, а майже рік тому команда Сульшера поступилася у драматичному фіналу Вільярреалу у серії пенальті.

- Щодо "кольчонерос", то вони мають дещо приємніші спогади про останні зустрічі із представниками Альбіону у єврокубках останніх сезонів, та й взагалі – 9 з 12 двухматчевих протистоянь завершилися на користь команди з Мадриду. Не так давно вони несподівано пройшли Ліверпуль у 1/8 фіналу сезону-2019/20, здобувши вирішальну перемогу саме на виїзді, на Енфілді. Проте, були й поразки, як-то проти Челсі Томаса Тухеля на цій же стадії рік тому;

- Кріштіану Роналду забив 25 голів та оформив чотири хет-трики у 36 іграх проти "матрацників" в усіх турнірах;

- Атлетіко поступився лише Ліверпулю у цій ЛЧ у виїзних матчах, поконавши супротив Мілану та Порту на груповій стадії

Поточна форма

Cлова тренерів

Ральф Рангнік, головний тренер Манчестер Юнайтед

"Атлетіко не заперечує, якщо суперник виграє володіння м'ячем. В останніх матчах чемпіонату Іспанії Атлетіко незмінно програвав володіння. Ми готові до цього. Звичайно, буде дуже важливо забити першими. Забити, а чи не пропустити. Це має значення. Ми, звичайно, намагатимемося не пропустити взагалі, але найголовніше — відкрити рахунок".

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко

"Майже все, що ми робили у першому матчі, ми робили добре. Хтось скаже, що результат на користь суперника, але без правила виїзного гола це не так".

Огляд першого матчу