Теллес: Щоб вийти до чвертьфіналу, МЮ має показати хорошу гру

Бразильський захисник поділився очікуваннями від поєдинку.

Захисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес розповів про налаштування на матч-відповідь проти Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Матч із Атлетіко неймовірно важливий. Нам необхідно продовжити свою кампанію у Лізі чемпіонів.

У цьому турнірі кожен з нас завжди мріє пройти якнайдалі. Ми дуже хочемо перемогти. Щоб вийти до чвертьфіналу, ми маємо показати хорошу гру. Ми готові це зробити", – приводить слова Теллеса офіційний сайт УЄФА.

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Матч Манчестер Юнайтед – Атлетіко відбудеться на Олд Траффорд у вівторок, 15 березня, і почнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася з рахунком 1:1.