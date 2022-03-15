Теллес: Щоб вийти до чвертьфіналу, МЮ має показати хорошу гру

15 марта 2022

Алекс Теллес, Getty Images

Бразильський захисник поділився очікуваннями від поєдинку.

Захисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес розповів про налаштування на матч-відповідь проти Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Матч із Атлетіко неймовірно важливий. Нам необхідно продовжити свою кампанію у Лізі чемпіонів.

У цьому турнірі кожен з нас завжди мріє пройти якнайдалі. Ми дуже хочемо перемогти. Щоб вийти до чвертьфіналу, ми маємо показати хорошу гру. Ми готові це зробити", – приводить слова Теллеса офіційний сайт УЄФА.

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Матч Манчестер Юнайтед – Атлетіко відбудеться на Олд Траффорд у вівторок, 15 березня, і почнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася з рахунком 1:1.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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