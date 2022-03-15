Сімеоне: Знаємо про небезпеку, яку представляє МЮ на своєму полі, але ми впевнені у собі

Аргентинський спеціаліст розповів про підготовку до матчу.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу з Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми знаємо потенціал Юнайтед, важливість суперника, з яким ми гратимемо, та небезпека, яку МЮ представляє на своєму полі, але ми у собі впевнені.

Я уявляю динамічну гру, в якій тиск чинитимуть обидві команди – так зазвичай і відбувається на таких стадіонах. Ми постараємося за рахунок наших контратак скористатися будь-якими помилками, яких вони припустяться. Вони теж чудово контратакують – це одна з найсильніших зброй МЮ", – приводить слова Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

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Матч Манчестер Юнайтед – Атлетіко відбудеться на Олд Траффорд у вівторок, 15 березня, і почнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася з рахунком 1:1.