Рангнік: Буде дуже важливо забити першими в матчі за Атлетико

Німецький тренер висловився перед грою з мадридцями.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік дав коментар перед матчем у відповідь проти Атлетіко.

"Атлетіко не заперечує, якщо суперник виграє володіння м'ячем. В останніх матчах чемпіонату Іспанії Атлетіко незмінно програвав володіння. Ми готові до цього. Звичайно, буде дуже важливо забити першими. Забити, а не пропустити. Це має значення. Ми, звичайно, намагатимемося не пропустити взагалі, але найголовніше – відкрити рахунок.

Кріштіану Роналду добре зіграв проти Тоттенхема у вихідні. Можна навіть сказати дуже добре. Чекаємо від нього того ж таки у вівторок увечері в матчі з Атлетіко. Але справа не лише у Роналду, а у всій нашій команді. У першому таймі матчу в Мадриді ми показали, яким МЮ бути в жодному разі не повинен. Про це ми багато говорили із командою вчора, сьогодні нагадаємо про це знову.

За Джейдона Санчо керівництво МЮ заплатило дортмундській Борусії величезні гроші. Коли за трансфер футболіста викладають таку суму, він має грати на найвищому рівні. Джейдон розповів мені, що йому було дуже непросто адаптуватися до швидкості та фізики, які властиві англійській прем'єр-лізі. Але зараз цей процес уже завершено. Я дуже радію, що Санчо почав демонструвати свій справжній рівень", наводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Атлетіко відбудеться у вівторок о 22:00 за київським часом.