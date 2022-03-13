Хіменес не допоможе Атлетіко у зустрічі з Манчестер Юнайтед

Уругваєць отримав травму і вибув на три тижні.

Захисник Атлетіко Хосе Марія Хіменес пропустить матч-відповідь проти Манчестер Юнайтед через проблеми зі здоров'ям, повідомляє видання AS.

Хіменес отримав травму м'язів гомілки у зустрічі з Кадісом (2:1) минулої п’ятниці. Очікується, що уругвайському центрбеку знадобиться біля трьох тижнів на відновлення.

Цього сезону 27-річний гравець провів 25 поєдинків у складі "матрацників".

Матч Манчестер Юнайтед – Атлетіко відбудеться на Олд Траффорд у вівторок, 15 березня. Перша зустріч команд завершилася нічиєю 1:1.