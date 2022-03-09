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00:27

Баварія — РБ Зальцбург 7:1 Відео голів та огляд матчу

00:02

Ліверпуль поступився Інтеру, але пройшов до 1/4 Ліги чемпіонів

23:51

Баварія розтрощила РБ Зальцбург на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

21:27

Модріч: Реал мріє про чергову перемогу в Лізі чемпіонів

21:00

Нойєр повернувся до стартового складу Баварії на матч-відповідь проти РБ Зальцбург

20:42

Кроос потрапив у заявку Реала на матч-відповідь Ліги чемпіонів з ПСЖ

20:27

Едерсон: Ми ставимо завдання перемогти у кожному турнірі

19:59

Гвардіола: З великою повагою ставлюся до Спортінга

19:36

Анчелотті: У Парижі Реал не показав своєї найкращої гри, але зараз ми впевнені в собі

15:17

Клінсманн: Не варто боятися Ліверпуль, там грають такі самі люди