Баварія розтрощила РБ Зальцбург на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

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Баварія — РБ Зальцбург 7:1 (перший матч – 1:1)
Голи: Левандовські, 12 (пен.), 22 (пен.), 23, Коман, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 85 — К’єргор, 70
Баварія: Нойєр — Павар, Зюле (Куассі, 66), Ернандес (Упамекано, 60) — Гнабрі (Сарр, 46), Кімміх, Мусіала (Рока, 66), Коман (Чупо-Мотінг, 66) — Мюллер, Сане — Левандовські.
РБ Зальцбург: Кен — Крістенсен, Соле (Пентковські, 46), Вебер, Ульмер — Камара (Тіджані, 67) — Капальдо, Зайвальд (Сучич, 46) — Ааронсон — Адаму (К’єргор, 62), Адейємі (Шешко, 62).