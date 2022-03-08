Нагельсманн: Кожен гравець Баварії знає, наскільки важливим є цей матч

Німецький спеціаліст прокоментував наступний матч команди.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн поділився своїми думками щодо матчу-відповіді проти Зальцбурга в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це особливий матч і ми покладаємо на себе великі надії. Сподіваюся, що ми покажемо гарну гру. Упевнений, що кожен гравець знає, наскільки важливим є цей матч.

Зальцбург захищатиметься високо. Нещодавно у них вибуло кілька гравців через хворобу, що вплинуло на їхній тренувальний процес. Вони виглядали втомленими до кінця першого матчу, а це означає, що нам потрібно підтримувати високий темп", – приводить слова Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Матч Баварія – Зальцбург відбудеться в Мюнхені у вівторок, 8 березня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.