ESPN: УЄФА позбавить Росію права на проведення фіналу Ліги чемпіонів

Європейські футбольні посадовці готові відреагувати на воєнні дії Росії.

УЄФА планує перенести місце проведення фіналу Ліги чемпіонів з Санкт-Петербургу після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Як повідомляє ESPN, у п’ятницю виконавчий комітет УЄФА проведе чергове зібрання, на якому буде вирішене питання щодо фіналу турніру. Крім того, європейський футбольний союз має розглянути питання щодо участі російських клубів у єврокубкових змаганнях.

Також варто зазначити, що за ситуацією слідкує ФІФА, яка має розглянути питання проведення матчів між Росією і Польщею у відборі до чемпіонату світу-2022.

Раніше повідомлялося, що на проведення фіналу Ліги чемпіонів претендують Вемблі у Лондоні, Стадіо Олімпіко у Римі, а також домашні арени ПСЖ, Баварії, Аяксу і Барселони.