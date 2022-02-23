Стали известны претенденты на проведение финала Лиги чемпионов-2022

УЕФА по-прежнему может отобрать право проведения поединка у российского города.

УЕФА продолжает следить за политической ситуацией вокруг Украины и России на фоне военной агрессии в сторону нашего государства.

Ввиду возможного переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город, организация рассматривает несколько стадионов, которые могли бы принять поединок, сообщает ESPN.

В их число вошли такие арены как Уэмбли в Лондоне, Стадио Олимпико в Риме, а также арены ПСЖ, Баварии, Аякса и Барселоны.

Ранее Польский футбольный союз выступил с заявлением касаемо матча своей сборной против России в Москве.