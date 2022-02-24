Атлетико — Манчестер Юнайтед 1:1 Обзор матча и видео голов

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Манчестер Юнайтед в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Атлетико в Мадрид и сыграл вничью.

"Красные дьяволы" восстановили паритет лишь в концовке матча усилиями Эланги, который вышел на замену.

Обзор матча:

Атлетико — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Фелиш, 7 — Эланга, 80



Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилдо, Лоди (Лемар, 76) — Льоренте, Кондогбия, Эррера — Корреа, Фелиш (Гризманн, 75).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф (Ван-Биссака, 66), Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 67) — Погба (Матич, 66), Фред — Рашфорд (Эланга, 75), Фернандеш, Санчо (Лингард, 82) — Роналду.



Предупреждения: Эррера, Рейнилдо, Льоренте, Хименес — Шоу, Линделеф, Рашфорд, Фред, Теллес.

Источник: MEGOGO