Манчестер Юнайтед ушел от поражения в первой игре против Атлетико
23 февраля 2022
Команды отложили выяснение отношений до ответного матча на Олд Траффорд.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Атлетико — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Фелиш, 7 — Эланга, 80
Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилдо, Лоди (Лемар, 76) — Льоренте, Кондогбия, Эррера — Корреа, Фелиш (Гризманн, 75).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф (Ван-Биссака, 66), Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 67) — Погба (Матич, 66), Фред — Рашфорд (Эланга, 75), Фернандеш, Санчо (Лингард, 82) — Роналду.
Предупреждения: Эррера, Рейнилдо, Льоренте, Хименес — Шоу, Линделеф, Рашфорд, Фред, Теллес.