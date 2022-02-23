лента новостей

23:55

Яремчук помог Бенфике избежать поражения в матче с Аяксом

23:55

Манчестер Юнайтед ушел от поражения в первой игре против Атлетико

23:15

Алле обновил рекорд Лиги чемпионов

22:13

Стали известны претенденты на проведение финала Лиги чемпионов-2022

21:59

МЮ — Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

21:00

Рангник решил сыграть с тремя номинальными центральными защитниками против Атлетико

15:15

Клубы АПЛ должны бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге — министр

10:24

Савич — перед матчем с МЮ: Настроение в раздевалке отменное

09:57

Пулишич: Все понимают, что во Франции Челси легко не будет

09:31

Хаверц: Пройдена только половина пути, Челси нужно побеждать и во втором матче