Рангник решил сыграть с тремя номинальными центральными защитниками против Атлетико

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют мадридский Атлетико и Манчестер Юнайтед.

В первом поединке стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский Атлетико будет на своем поле принимать английский Манчестер Юнайтед.

Диего Симеоне, на фоне победы над Осасуной (3:0), предпочел увидеть с первых минут схему с пятью защитниками, в которой Лоди сыграет на левом краю, Кондогбия займет место в центральной линии, а Корреа отправится в атаку к Фелишу.

Ральф Рангник, после победы над Лидсом (4:2), выставил в стартовом составе Линделефа на правом фланге защиты, Варан отправился в центр обороны, а Фред вернулся в опорную зону. Рашфорд сыграет справа в атакующей тройке полузащитников.

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилдо, Лоди — Льоренте, Кондогбия, Эррера — Корреа, Фелиш.

Запасные: Лекомт, Кристиан, Де Пауль, Гризманн, Лемар, Фелипе, Эрмосо, Серрано.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Варан, Магуайр, Шоу — Погба, Фред — Рашфорд, Фернандеш, Санчо — Роналду.

Запасные: Хитон, Хендерсон, Байи, Джонс, Мата, Лингард, Далот, Теллес, Ван-Биссака, Матич, Эланга, Меджбри.



Матч Атлетико — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.