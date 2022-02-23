Рангник решил сыграть с тремя номинальными центральными защитниками против Атлетико

В первом поединке стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский Атлетико будет на своем поле принимать английский Манчестер Юнайтед.
Диего Симеоне, на фоне победы над Осасуной (3:0), предпочел увидеть с первых минут схему с пятью защитниками, в которой Лоди сыграет на левом краю, Кондогбия займет место в центральной линии, а Корреа отправится в атаку к Фелишу.
Ральф Рангник, после победы над Лидсом (4:2), выставил в стартовом составе Линделефа на правом фланге защиты, Варан отправился в центр обороны, а Фред вернулся в опорную зону. Рашфорд сыграет справа в атакующей тройке полузащитников.
Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилдо, Лоди — Льоренте, Кондогбия, Эррера — Корреа, Фелиш.
Запасные: Лекомт, Кристиан, Де Пауль, Гризманн, Лемар, Фелипе, Эрмосо, Серрано.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Варан, Магуайр, Шоу — Погба, Фред — Рашфорд, Фернандеш, Санчо — Роналду.
Запасные: Хитон, Хендерсон, Байи, Джонс, Мата, Лингард, Далот, Теллес, Ван-Биссака, Матич, Эланга, Меджбри.
Матч Атлетико — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.