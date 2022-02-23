Атлетико — Манчестер Юнайтед. Накануне

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Манчестер Юнайтед в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет на выезде против Атлетико.

Атлетико — Манчестер Юнайтед

Среда, 23 февраля, 22:00. Стадион Ванда Метрополитано, Мадрид. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган (Румыния).

Атлетико подходит к матчу после затяжного кризиса в чемпионате Испании. Подопечные Диего Симеоне какое-то время шли в числе претендентов на чемпионское звание, но теперь вынуждены бороться за зону Лиги чемпионов. Мадридцы чередуют победные результаты с поражениями в чемпионате Испании. В прошлом туре Атлетико на выезде разгромил Осасуну со счетом 3:0.

На групповой стадии турнира Атлетико выступал в одном квартете с Ливерпулем, Порту и Миланом. "Матрасники" без шансов проиграли Ливерпулю борьбу за первое место, но в последнем туре все-таки добились путевки в плей-офф благодаря победе над Порту. Несмотря на нестабильные результаты, команда Симеоне умеет собираться на отдельно взятые матчи.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, смог выйти на победную тропу после нескольких ничейных результатов на внутренней арене. "Красные дьяволы" продолжают борьбу за четвертое место в чемпионате Англии, но понимают, что Лига чемпионов — единственный шанс выиграть трофей в текущем сезоне.

На групповой стадии турнира манкунианцы играли против Аталанты, Вильярреала и Янг Бойз. В тех матчах с лучшей стороны себя показал Криштиану Роналду — гений самого престижного еврокубка.

Тренерский штаб Ральфа Рангника не сможет рассчитывать на Хитона, Гринвуда и Кавани.

Что касается Атлетико, то не будет Васса, Карраско и Куньи, а участие Лемара, Эрмосо и Коке находится под вопросом.

Ориентировочные составы:

Атлетико: Облак — Савич, Фелипе, Рейнилдо — Врсалько, Льоренте, Эррера, Кондогбия, Лоди — Корреа, Фелиш

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Теллес — Фернандеш, Мактоминей, Погба — Санчо, Роналду, Рашфорд

Не сыграют: Кунья, Васс, Карраско — Хитон, Гринвуд, Кавани

Под вопросом: Лемар, Эрмосо, Коке

Тренеры говорят:

Диего Симеоне, Атлетико.

"Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на Манчестер Юнайтед, каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке".

Ральф Рангник, Манчестер Юнайтед.

"Мы позаботились о том, чтобы в последние несколько дней игроки могли восстановиться и выходили на поле свежими. Завтра увидим. Психологически нам надо подготовить себя к очень эмоциональной и враждебной атмосфере. Не думаю, что судьба противостояния определится завтра, это будет решаться в ответном матче на Олд Траффорд".

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед не проигрывает в пяти матча подряд (Лига чемпионов).