Данило сыграет в центре защиты Ювентуса в матче против Вильярреала

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют Вильярреал и туринский Ювентус.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА испанский Вильярреал на своем поле будет принимать туринский Ювентус.

Унаи Эмери, на фоне матча против Гранады (4:1), решил выпустить с первых минут Фойта и Педрасу по флангам обороны, а Альбиоль отправился в центр в пару к Пау Торресу. Капу разделит опорную зону вместе с Парехо, а Ло Чельсо и Морено составят пару на флангах атакующей полузащиты. В атаке — привычная по этому сезону двойка Данджума – Чуквезе.

Массимилиано Аллегри, после поединка против Торино (1:1), предпочел увидеть в стартовом составе Де Шильо справа в защите, в то время как Данило вновь сыграет в центре обороны. Закария остался на скамейке — вместо него Локателли в центре поля. В атаке в паре выступят Мората и Влахович.

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Капу, Парехо — Ло Чельсо, А. Морено — Данджума, Чуквезе.

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Иборра, Эступинан, Тригерос, Диа, Пино, Манди, Гомес, Орье.



Ювентус: Щесны — Де Шильо, Данило, Де Лигт, Алекс Сандро — Куадрадо, Локателли, Рабио, Маккенни — Влахович, Мората.

Запасные: Пинсольо, Перин, Артур, Лука Пеллегрини, Кин, Бонуччи, Закария, Соуле.



Матч Вильярреал — Ювентус начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.