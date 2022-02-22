Вильярреал — Ювентус. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

Ювентус в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет на выездном поле против Вильярреала.

Вильярреал — Ювентус

Вторник, 22 февраля, 22:00. Эстадио Де Ла Керамика, Вильярреал. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт (Германия).

Вильярреал набрал неплохой ход в чемпионате Испании — команда Унаи Эмери находится на шестой строчке турнирной таблицы и продолжает борьбу за высокие позиции. В прошлом туре "Желтая субмарина" без особых проблем разгромила Гранаду со счетом 4:1, а перед этим сыграла вничью с Реалом, что вполне можно считать репетицией перед игрой с Ювентусом.

Что касается пути Вильярреала к стадии 1/8 турнира, то он выступал в одной группе с Манчестер Юнайтед, Аталантой и Янг Бойз. Испанская команда уже в последнем туре в очном противостоянии с бергамасками выборола второе место в квартете. Вильярреалу будет очень не хватать Коклена и Морено, также, вохможно, игру пропустят Ло Чельсо и Капу.

Ювентус, в свою очередь, казалось, набрал хорошую форму, но последние матчи вызывают много вопросов к команде Максимиллиано Аллегри. С трудом добытая ничья в поединке против Аталанты, а затем и доля везения в игре с Торино (1:1) не позволили Ювентусу подобраться к лидирующему эшелону. Из-за этого "Старая синьора" немного сбавила ход в чемпионате, но соперники, которые позади, также допустили осечки.

Одной из главных проблем текущего Ювентуса можно смело считать обилие кадровых потерь в оборонительной линии. Тренерский штаб туринцев вынужден ставить фланговых футболистов в центр обороны. Так, ждем в защите пару Данило — Де Лигт ввиду травм Ругани, Бонуччи и Кьеллини. Также не будет Дибалы и Кьезы. Игра для Ювентуса обещает быть очень тяжелой.

Ориентировочные составы:

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Пино, Тригерос, Парехо, Морено — Диа, Данжума

Ювентус: Щесны — Куардадо, Данило, Де Лигт, Алекс Сандро — Локателли, Закария, Рабио — Мората, Бернардески — Влахович

Не сыграют: Коклен, Морено, Пена — Кьеза, Кьеллини, Дибала, Ругани

Под вопросом: Ло Чельсо, Капу — Бонуччи, Пеллегрини

Тренеры говорят:

Унаи Эмери, Вильярреал.

"В составе Ювентуса собраны сплошь футболисты своих сборных, и каждый из них очень опытен. Но такие игроки есть и у нас: Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт. Мы проделали колоссальную работу, чтобы оказаться здесь. Хотим получить признание потому, что выиграли, а не показали хороший футбол. Хотим от себя большего. И мы добрались до 1/8 финала потому, что полностью это заслужили".

Максимиллиано Аллегри, Ювентус.

"Мы всегда играем на победу, как в Кубке Италии, так и в Лиге чемпионов. Очевидно, все зависит от того, как пойдут дела. Изменится ли наш подход с отменой правила выезднго гола? Пока не знаю, давайте пока подумаем, как завтра добиться полужительного результата".

Интересные факты:

Ювентус выиграл 6 из последних 7 матчей (Лига чемпионов).