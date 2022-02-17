Нагельсманн: Не боюсь вылета Баварии из Лиги чемпионов

Специалист заявил, что в футболе нечего бояться.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария неожиданно сыграла вничью против Зальцбурга (1:1).

Главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн прокомментировал неудовлетворительный результат поединка.

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"Я ничего не боюсь в футболе. Не боюсь я и вылета Баварии из Лиги чемпионов или чего-то подобного. Скорее, у меня есть страх других вещей, которые могут произойти в жизни", — цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Отметим, что ответный поединок между Баварией и Зальцбургом состоится 8 марта в Мюнхене. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.