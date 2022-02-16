Диогу Жота возглавит атаку Ливерпуля в матче против Интера

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА миланский Интер и английский Ливерпуль сыграют на поле стадиона Джузеппе Меацца.
Симоне Индзаги, после ничьей против неаполитанского Наполи (1:1), решил использовать с первых минут Бастони в тройке защитников, а Видаль сменил Бареллу в центральной линии.
Юрген Клопп, на фоне победы над Бернли (1:0), предпочел увидеть в стартовом составе Конате в паре с Ван Дейком в центре защиты, в то время как Тиаго и Эллиот сыграют в тройке в центре поля, а атаку возглавит Жота.
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Думфрис, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Мартинес.
Запасные: Кордаз, Раду, Гальярдини, Санчес, Раноккья, Димарко, Д’Амброзио, Дармиан, Сангалли, Карбони, Кайседо.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Эллиот — Салах, Жота, Мане.
Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Диас, Ориги, Матип.
Матч Интер — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.