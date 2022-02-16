Диогу Жота возглавит атаку Ливерпуля в матче против Интера

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют миланский Интер и Ливерпуль.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА миланский Интер и английский Ливерпуль сыграют на поле стадиона Джузеппе Меацца.

Симоне Индзаги, после ничьей против неаполитанского Наполи (1:1), решил использовать с первых минут Бастони в тройке защитников, а Видаль сменил Бареллу в центральной линии.

Юрген Клопп, на фоне победы над Бернли (1:0), предпочел увидеть в стартовом составе Конате в паре с Ван Дейком в центре защиты, в то время как Тиаго и Эллиот сыграют в тройке в центре поля, а атаку возглавит Жота.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Думфрис, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Мартинес.

Запасные: Кордаз, Раду, Гальярдини, Санчес, Раноккья, Димарко, Д’Амброзио, Дармиан, Сангалли, Карбони, Кайседо.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Эллиот — Салах, Жота, Мане.

Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Диас, Ориги, Матип.



Матч Интер — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.