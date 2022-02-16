Интер — Ливерпуль. Накануне

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов миланский Интер дома сыграет против Ливерпуля.
Интер — Ливерпуль
Среда, 16 февраля, 22:00. Джузеппе Меацца (Милан). Главный арбитр матча — Шимон Марчиняк (Польша). Трансляция игры на Megogo
Пара Интера и Ливерпуля на стадии 1/8 финала турнира выглядит одной из самых интересных, а матчи — многообещающими.
С приходом Симоне Индзаги на пост главного тренера Интер не утратил присущий им стиль футбола. Команда уверенно атакует и даже в поединках против статусного соперника не будет играть от ворот. Так было с Реалом, так будет и с Ливерпулем. Заняв в группе второе место, клуб попал на очень непростого соперника, но это не означает, что они явные аутсайдеры. Индзаги может удивить Юргена Клоппа своей гибкостью в расположении футболистов на поле. В чемпионате Италии Интер уже не на первом месте, но катастрофы из этого никто не делает. Ведь отставание от Милана на данный момент насчитывает всего одно очко. Да и за Лигу чемпионов "нерадзурри" побороться могут, если хватит сил вести борьбу на два турнира.
У Ливерпуля схожая с предстоящим соперником ситуация. Команда играет очень хорошо. По итогам группового этапа Лиги чемпионов "красные" заслуженно заняли первую позицию. Но парни Юргена Клоппа не просто финишировали первыми, но и добыли максимальные 18 очков — выиграли все матчи. Потрясающая статистика для команды, которая в некоторых матчах вынуждена выпускать молодежь на места травмированных футболистов. В чемпионате же Ливерпуль не первый. Мерсисайдцы отстают от Манчестер Сити на 9 баллов и расположились на втором месте. Для АПЛ это очень большой отрыв. Возможно, небольшое преимущество над Интером у них есть.
Ориентировочные составы:
Интер: Ханданович — Димарко, Де Врей, Шкриньяр — Перишич, Чалханоглу, Брозович, Гальярдини, Думфрис — Джеко, Мартинес
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тьяго, Фабиньо, Джонс — Мане, Салах, Фирмино
Не сыграют: Барелла, Бастони, Весино, Госенс, Корреа
Интересные факты:
- Интер и Ливерпуль последний раз встречались в 2008 года в рамках ЛЧ (победа Ливерпуля со счетом 3:0 по двум матчам)
- Обе команды занимают вторые места в своих чемпионатах
- Всего в противостоянии Интера и Ливерпуля было сыграно 4 поединка (3 победы Ливерпуля и 1 — Интера)
Что говорили перед матчем?
Главный тренер Интера Симоне Индзаги:
"Английские клубы сейчас сильнейшие в Европе и мире, но мы тоже не просто так вышли в эту стадию. Сила Ливерпуля в грамотных тренерах, классных футболистах и длинной скамейке запасных, но любой матч начинается при счете 0:0". Чтобы добиться успеха, надо сыграть в полную силу и ничего не бояться. Ведь нам тоже есть что предложить сопернику"
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп:
"Интер — топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне. Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс."
прогноз 1:2