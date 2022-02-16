Интер — Ливерпуль. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов миланский Интер дома сыграет против Ливерпуля.

Интер — Ливерпуль

Среда, 16 февраля, 22:00. Джузеппе Меацца (Милан). Главный арбитр матча — Шимон Марчиняк (Польша). Трансляция игры на Megogo

Пара Интера и Ливерпуля на стадии 1/8 финала турнира выглядит одной из самых интересных, а матчи — многообещающими.

С приходом Симоне Индзаги на пост главного тренера Интер не утратил присущий им стиль футбола. Команда уверенно атакует и даже в поединках против статусного соперника не будет играть от ворот. Так было с Реалом, так будет и с Ливерпулем. Заняв в группе второе место, клуб попал на очень непростого соперника, но это не означает, что они явные аутсайдеры. Индзаги может удивить Юргена Клоппа своей гибкостью в расположении футболистов на поле. В чемпионате Италии Интер уже не на первом месте, но катастрофы из этого никто не делает. Ведь отставание от Милана на данный момент насчитывает всего одно очко. Да и за Лигу чемпионов "нерадзурри" побороться могут, если хватит сил вести борьбу на два турнира.

У Ливерпуля схожая с предстоящим соперником ситуация. Команда играет очень хорошо. По итогам группового этапа Лиги чемпионов "красные" заслуженно заняли первую позицию. Но парни Юргена Клоппа не просто финишировали первыми, но и добыли максимальные 18 очков — выиграли все матчи. Потрясающая статистика для команды, которая в некоторых матчах вынуждена выпускать молодежь на места травмированных футболистов. В чемпионате же Ливерпуль не первый. Мерсисайдцы отстают от Манчестер Сити на 9 баллов и расположились на втором месте. Для АПЛ это очень большой отрыв. Возможно, небольшое преимущество над Интером у них есть.

Ориентировочные составы:

Интер: Ханданович — Димарко, Де Врей, Шкриньяр — Перишич, Чалханоглу, Брозович, Гальярдини, Думфрис — Джеко, Мартинес

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тьяго, Фабиньо, Джонс — Мане, Салах, Фирмино

Не сыграют: Барелла, Бастони, Весино, Госенс, Корреа

Интересные факты:

- Интер и Ливерпуль последний раз встречались в 2008 года в рамках ЛЧ (победа Ливерпуля со счетом 3:0 по двум матчам)

- Обе команды занимают вторые места в своих чемпионатах

- Всего в противостоянии Интера и Ливерпуля было сыграно 4 поединка (3 победы Ливерпуля и 1 — Интера)