Тренер РБ Зальцбург: Мы — явные аутсайдеры в матче с Баварией

15 февраля 2022

Маттиас Яйссле, getty images

Маттиас Яйссле дал комментарий перед матчем против мюнхенцев.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Зальцбург примет Баварию. Главный тренер РБ Зальцбург Маттиас Яйссле хочет, чтобы его команда показала смелый футбол.

"Мы понимаем, что нам противостоит, возможно, самая сильная команда мира на данный момент. Конечно, мы явные аутсайдеры. Но мы хотим показать смелый футбол, придерживаться своего стиля. Будет непросто, но мы попробуем.

Мы уже вошли в историю, пробившись в 1/8 финала. Ребята должны подойти к завтрашнему матчу с уверенностью в собственных силах, которую они честно заработали", — приводит слова Маттиаса Яйссле официальный сайт УЕФА.

Матч РБ Зальцбург — Бавария состоится в среду, 16 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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