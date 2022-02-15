Нагельсманн: Испугаться битвы с Баварией — точно против природы РБ Зальцбурга

Тренер Баварии дал комментарий перед игрой в Лиге чемпионов.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Зальцбург примет Баварию. Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн ждет, что соперник сможет дать бой его команде.

"Мы подошли к самой увлекательной части сезона. Хотим развить то, чего удалось достичь на групповом этапе. Будем играть перед 30 000 зрителей, чего с нами не случалось уже давно. Будет отличный вечер Лиги чемпионов.

Зальцбург готов дать нам бой, и, считаю, это хороший знак. У них сильная команда, которая впервые вышла в плей-офф. Испугаться такой битвы — точно против их природы", — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Матч РБ Зальцбург — Бавария состоится в среду, 16 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.