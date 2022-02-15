Зинченко остался в запасе в матче со Спортингом Л

15 февраля 2022

Александр Зинченко, getty images

Стали известны составы команд на матч Лиги чемпионов.

Манчестер Сити в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Спортингу из Лиссабона.

Хосеп Гвардиола оставил в запасе украинского защитника Александра Зинченко.

Спортинг Л: Адан — Эсгайю, Коатес, Инасиу — Порро, Палинья, Нуньес, Рейс — Сарабия, Паулиньо, Гонсалвеш

Запасные: Паулу, Виржинья, Феддаль, Табата, Слимани, Сантуш, Нету, Угарте, Винагре, Эдвардс, Браганса, Эштевеш

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Стоунз, Ляпорт — Силва, Родри, Де Брюйне — Марез, Фоден, Стерлинг

Запасные: Карсон, Сликер, Аке, Гюндоган, Зинченко, Фернандиньо, Кайки, Делап, Мбете, Макэйти, Лавиа

Матч Спортинг — Манчестер Сити состоится на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне во вторник, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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