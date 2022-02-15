лента новостей

21:56

ПСЖ — Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

21:42

Лунин выдал двойной сейв на тренировке Реала перед матчем с ПСЖ

21:26

Нагельсманн: Испугаться битвы с Баварией — точно против природы РБ Зальцбурга

20:59

Зинченко остался в запасе в матче со Спортингом Л

20:53

Бензема возглавит атаку Реала в матче против ПСЖ, Неймар — в запасе

20:34

Неймар не выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче с Реалом

19:27

Клопп: Интер — топ-команда с тренером высочайшего уровня

16:19

Неймар, Месси и Мбаппе — в заявке ПСЖ на матч с Реалом

16:17

Чалханоглу: В матче против Ливерпуля многое будет зависеть от реализации

15:45

Индзаги: На бумаге Ливерпуль фаворит, но и Интеру есть на что рассчитывать