Клопп: Интер — топ-команда с тренером высочайшего уровня

Немецкий тренер дал комментарий перед матчем с Интером.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп с большим уважением относится к Интере и доволен новичком команды Луисом Диасом.

"Интер — топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне. Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс.

Я не могу выбрать тот же стартовый состав только потому, что мы выиграли этими футболистами последний матч. Этому мы должны научиться все вместе.

Луис Диас — отличный парень и игрок топ-уровня. Как и в случае с любым другим новичком, ему нужно время, чтобы адаптироваться, но это феноменальный футболист. Его радость и любовь к футболу видны невооруженным глазом. На тренировках Луис всегда улыбается. У меня такого игрока ранее не было, это прекрасно!", — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Матч Интер — Ливерпуль состоится в среду, 16 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.