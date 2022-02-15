Индзаги: На бумаге Ливерпуль фаворит, но и Интеру есть на что рассчитывать

Главный тренер Интера рассказал о подготовке к матчу лиги чемпионов.

Симоне Индзаги не стал спорить с тем, что Ливерпуль является формальным фаворитом пары 1/8 финала Лиги чемпионов, но и Интер обреченным не считает.

"Английские клубы сейчас сильнейшие в Европе и мире, но мы тоже не просто так вышли в эту стадию, – сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер Интера. – Сила Ливерпуля в грамотных тренерах, классных футболистах и длинной скамейке запасных, но любой матч начинается при счете 0:0". Чтобы добиться успеха, надо сыграть в полную силу и ничего не бояться. Ведь нам тоже есть что предложить сопернику".

"Я не могу точно назвать свой состав, но могу сказать, что у нас есть, из кого выбирать, и на поле против Ливерпуля точно выйдут все сильнейшие. Я уверен в своей команде. В последних двух матчах Интер не набрал максимум очков, но продемонстрированная игра внушает оптимизм".

Матч Интер — Ливерпуль состоится в среду, 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени.