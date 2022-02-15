Чалханоглу: В матче против Ливерпуля многое будет зависеть от реализации

Полузащитник Интера назвал критерии успеха в матче Лиги чемпионов.

По мнению Хакана Чалханоглу, Ливерпуль не предоставит Интеру много голевых моментов, поэтому важно будет то, как хозяева ими распорядятся.

"Нам не в первый раз приходится противостоять отличной команде, – сказал во время предматчевой пресс-конферении полузащитник Интера. – Недавний пример — Реал. Против Реала мы играли очень хорошо, много создали, но не забили. Надо делать выводы".

"Лига чемпионов — это мечта для любого. Но чтобы добиться результата, надо продемонстрировать все лучшее, на что ты способен".

Матч

состоится в среду, 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени.