Винисиус: Хочу остаться в Реале надолго и побить много рекордов

Бразилец прокомментировал свои успехи в мадридском клубе.

Нападающий Винисиус Жуниор поделился своим мнением о выступлениях в составе Реала накануне матча с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мой стиль диктуется моим характером. Я не боюсь допускать ошибки, и, если что-то не получается, продолжаю пытаться. Я играю с удовольствием.

Полагаю, я добился большого прогресса, но могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих футболистов, которые здесь играют. Я очень счастлив, ведь все здесь по максимуму стараются мне помочь, чтобы я прибавлял как можно быстрее и приносил команде пользу.

150 матчей в составе Реала? Мне 21, и столько матчей в составе величайшего клуба в мире – это серьезное достижение. Я понимаю, насколько это важно, потому что хочу остаться здесь надолго и побить много рекордов. Хочу стать великим игроком и провести в этой футболке множество матчей.

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Я слежу за статистикой. Когда провел 100 матчей, был в четверке самых молодых игроков в истории Реала, кто достиг этой отметки. Это имеет большое значение. До меня это были легенды: Рауль, Камачо и Касильяс. Быть в этом списке четвертым мне действительно важно. Это были великие игроки, легенды клуба, которые сделали для Реала очень много", – рассказал Винисиус в интервью официальному сайту УЕФА.

В текущем сезоне бразильский вингер провел 32 поединка в футболке "сливочных", забив 15 голов и совершив 10 ассистов.

Матч ПСЖ – Реал состоится в Париже во вторник, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.