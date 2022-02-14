Бастони приступил к тренировкам перед матчем Лиги чемпионов против Ливерпуля

Защитник Интера имеет шанс помочь команде.

В воскресенье, 13 февраля, Алессандро Бастони провел индивидуальную тренировку — утверждает Calciomercato.com.

Защитник Интера получил травму связок голеностопа в матче Кубка Италии против Ромы и его участие в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля было под вопросом.

Сможет ли он сыграть 16 февраля по-прежнему остается неизвестным, но у поклонников Интера появился повод для оптимизма.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Интером и Ливерпулем состоится в среду, 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени.