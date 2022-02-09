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Бастони может пропустить матч Лиги чемпионов против Ливерпуля

09 февраля 2022

Фото Getty Images

Защитник Интера получил травму в матче Кубка Италии.

Алессандро Бастони прошел обследование после травмы, полученной в поединке против Ромы, которое подтвердило травму правой лодыжки — сообщил официальный сайт "нерадзурри".

О характере и степени серьезности повреждения не сообщается, но известно, что через несколько дней защитнику Интера предстоит еще одно обследование.

По его итогам врачи сделают вывод, сможет ли Алессандро играть против Наполи в Серии А и против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Сыграть в Неаполе Интеру предстоит 12 февраля, а противостоять Ливерпулю придется дома 16 февраля. 

Источник: ФК Интер

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