Бензема сможет сыграть против ПСЖ

Футболист сумел восстановиться к возобновлению Лиги чемпионов.

Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема сможет сыграть против Пари Сен-Жермен в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Это информаци подтвердил сам главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, передает Marca. Испанские журналисты сумели поговорить с итальянским специалистом на базе Реала и задали вопрос касаемо участия форварда в предстоящем поединке.

Анчелотти ответил утвердительно. Таким образом, Мауриси Почеттино точно будет знать, от чего отталкиваться при подготовке к встрече.

Напомним, поединок ПСЖ — Реал состоится во вторник, 15 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ди Мария избежал серьезной травмы и сможет сыграть против Реала.