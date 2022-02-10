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Почеттино — о предстоящем матче с Реалом: Наша подготовка основывается на том, будет играть Бензема или нет

10 февраля 2022

маурисио почеттино, Getty images

Наставник ПСЖ поделился мыслями накануне первого поединка плей-офф Лиги чемпионов.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен предстоит встретиться с мадридским Реалом.

Главный тренер французов Маурисио Почеттино поделился мыслями о том, чего он ожидает от матча, а также рассказал о состоянии форварда команды Неймара.

"Бензема отличный игрок, который из года в год демонстрирует высочайший уровень игры. Во многом наша подготовка к матчу основывается на том, будет играть Карим или нет. Конечно, если он не сможет принять участия в матче, то это будет большой потерей для Реала.

Неймар практически готов к возвращению на поле, но в предстоящем матче его не будет. Я понимаю, что такие великие футболисты как он желают играть в каждом поединке, но ему необходимо полностью закончить курс восстановления.

Сейчас для нас важно хорошо сыграть против Ренна — это будет отличный способ подготовиться к Реалу. Победа нам придаст положительных эмоций, что немаловажно перед плей-офф Лиги чемпионов", — приводит слова специалиста Marca.

Напомним, поединок ПСЖ — Реал состоится во вторник, 15 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ди Мария избежал серьезной травмы и сможет сыграть против Реала.

Источник: Marca

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