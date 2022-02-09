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Бензема рискует пропустить первую встречу с ПСЖ

09 февраля 2022

Карим Бензема, Getty Images

Французский форвард продолжает восстанавливаться после повреждения.

Нападающий Карим Бензема может пропустить первый матч с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает издание Marca.

Бензема продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра и пока не вернулся к командным тренировкам. Тренерский штаб "сличочных" переживает, что у французского форварда может случиться рецидив повреждения, и не спешит с его возвращением.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 28 поединков в футболке Реала, забив 24 гола и совершив 9 ассистов.

Матч ПСЖ – Реал Мадрид состоится в Париже во вторник, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в матче с Реал ПСЖ не сможет рассчитывать на Неймара.

Источник: Marca

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