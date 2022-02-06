Чеферин анонсировал возможные изменения в формате Лиги чемпионов

Александер Чеферин провел встречу с президентами клубов.

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, что заключительный этап плей-офф Лиги чемпионов в будущем может проводиться в формате "Финала четырех".

"Из-за пандемии коронавируса у нас еще не было конкретных переговоров, но я считаю, что это было бы здорово. Я обсуждал этот вопрос с президентами некоторых клубов, включая Нассера Аль-Хелайфи, и они согласны с этой идеей.

Футбол более интересный, чем американский футбол, но Супербоул — это очень важное событие. Нужно решить вопрос о том, как компенсировать клубам потери от отсутствия домашних матчей в полуфиналах, но это возможно.

Изменения в сезоне-2024/25? Сомневаюсь, что это можно сделать так быстро, но хотелось бы как можно быстрее", — приводит слова Чеферина Journal du Dimanche.

Отметим, что так называемый "Финал четырех" — это не новинка для главного еврокубкового турнира. В сезоне-2019/20 матчи 1/4 финала, 1/2 финала и финал состояли из одной встречи. Так было решено из-за последствий пандемии коронавируса.