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Атлетико обжалует дисквалификацию Карраско в Лиге чемпионов

29 января 2022

янник феррейра карраско, getty images

Мадридский клуб недоволен решением УЕФА.

Полузащитник мадридского Атлетико Янник Феррейра Карраско получил дисквалификацию на три поединка Лиги чемпионов за удаление в матче с Порту.

"Матрасники" намерены подать апелляцию на данное решение УЕФА, так как считают такое решение слишком строгим, сообщает Marca. Руководство клуба надеется в качестве аргумента привести пример дисквалификации Гризманна, который за подобные эмоции получил лишь два матча бана. 

В 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико предстоит встретиться с Манчестер Юнайтед.

Первый матч состоится 23 февраля, а ответный поединок в Англии будет сыгран 15 марта.

Оба поединка начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что помимо Карраско УЕФА также вынес решение и в отношении Кайла Уокера.

Источник: Marca

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