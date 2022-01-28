Уокер и Карраско получили по три матча дисквалификации на матчи Лиги чемпионов

Футболисты получили наказание за свои фолы.

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер, который получил красную карточку в матче группового этапа против РБ Лейпциг, получил дисквалификацию сроком на три матча.

Таким образом, футболист не поможет своей команде в матче 1/8 финала против Спортинга, а также пропустит первый матч четвертьфинала, если "горожане" туда пробьются.

Та же самая участь постигла и и хавбека мадридского Атлетико Янника Карраско. Бельгиец не поможет своей команде с Манчестер Юнайтед.

Ранее ФИФА не нашла доказательств расизма в отношении Уокера со стороны Камиля Глика.