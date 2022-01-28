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Уокер и Карраско получили по три матча дисквалификации на матчи Лиги чемпионов

28 января 2022

янник карраско, getty images

Футболисты получили наказание за свои фолы.

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер, который получил красную карточку в матче группового этапа против РБ Лейпциг, получил дисквалификацию сроком на три матча.

Таким образом, футболист не поможет своей команде в матче 1/8 финала против Спортинга, а также пропустит первый матч четвертьфинала, если "горожане" туда пробьются.

Та же самая участь постигла и и хавбека мадридского Атлетико Янника Карраско. Бельгиец не поможет своей команде с Манчестер Юнайтед. 

Ранее ФИФА не нашла доказательств расизма в отношении Уокера со стороны Камиля Глика.

Источник: The Independent

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