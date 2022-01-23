УЕФА ожидает роста доходов на более чем 5 млрд евро в год от нового формата Лиги чемпионов

Руководство УЕФА ожидает существенного роста доходов после внедрения нового формата Лиги чемпионов.
Как сообщает издание The Times, организация ожидает, что доходы от телевизионных и коммерческих прав на турнир вырастут на 40% или более 5 миллиардов евро в год.
Лига чемпионов будет проводиться по новому формату с 2024 году. Групповой турнир будет проводиться по швейцарской системе, а количество участников возрастет с 32 до 36.
Напомним, Лионель Месси стал автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.