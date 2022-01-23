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УЕФА ожидает роста доходов на более чем 5 млрд евро в год от нового формата Лиги чемпионов

23 января 2022

Фото: Getty Images

Европейский чиновники считают, что изменения пойдут турниру на пользу.

Руководство УЕФА ожидает существенного роста доходов после внедрения нового формата Лиги чемпионов.

Как сообщает издание The Times, организация ожидает, что доходы от телевизионных и коммерческих прав на турнир вырастут на 40% или более 5 миллиардов евро в год.

Лига чемпионов будет проводиться по новому формату с 2024 году. Групповой турнир будет проводиться по швейцарской системе, а количество участников возрастет с 32 до 36.

Напомним, Лионель Месси стал автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.

Источник: The Times

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