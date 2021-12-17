Месси — автор лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов

Гол аргентинца в ворота Манчестер Сити признан лучшим на стадии группового этапа ЛЧ.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признан автором лучшего забитого мяча на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

Во втором туре группы А Пари Сен-Жермен принимал на своем поле Манчестер Сити и победил 2:0.

Голами в том матче отметились Идрисса Гуйе и Лионель Месси. Именно этот забитый мяч аргентинца и оказался лучшим среди всех забитых на групповом этапе.

Кроме гола Месси на звание лучшего претендовали забитые мячи Лукаса Нмечи (Вольфсбург), Адама Траоре (Шериф), Мейсона Гринвуда (Манчестер Юнайтед), Себастьяна Тилля (Шериф), Марко Асенсио (Реал), Винисиуса Жуниора (Реал), Алекса Теллеса (Манчестер Юнайтед), Роберта Левандовски (Бавария) и Тиаго Алькантары (Ливерпуль).