Месси — автор лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признан автором лучшего забитого мяча на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

Во втором туре группы А Пари Сен-Жермен принимал на своем поле Манчестер Сити и победил 2:0.

Голами в том матче отметились Идрисса Гуйе и Лионель Месси. Именно этот забитый мяч аргентинца и оказался лучшим среди всех забитых на групповом этапе.

🌠 Goal of the Group Stage! 🌠



After 200k + votes, the winner is... 👇#UCLGOTGS | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/qBpvWbqu83