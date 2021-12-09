Пуч: Барселона еще всем покажет и вернется на законное место среди лучших

Футболист отреагировал на вылет клуба из ЛЧ.

Полузащитник каталонской Барселоны Рики Пуч прокомментировал вылет клуба в Лигу Евопы с третьего места после поражения от Баварии (0:3).

"Те из нас, кто является каталонцем с детства, как и моя семья — не привык к тяжелым временам, как вчера. Мы видели, как клуб нашей жизни выигрывал и праздновал титулы.

Я уверен, что с помощью болельщиков мы поднимемся и вернемся на заслуженное место среди лучших в Европе.

Сейчас, более чем когда-либо, мы должны объединиться и вернуться к тому, что делало нас уникальными. Чтобы добиться этого, игроки и персонал вылезут из кожи вон! Барселона еще всем покажет! Да здравствует Барса!", — написал футболист в своем Twitter.

Напомним, до матча Рики Пуч убеждал фанатов "сине-гранатовых" в том, что клуб пройдет в плей-офф Лиги чемпионов.