Бонуччи: Минимальная цель Ювентуса — 1/4 финала Лиги чемпионов

Итальянский защитник — о грядущей жеребьевке.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи рассказал о цели команды в плей-офф Лиги чемпионов.

"Для нас было бы лицемерием говорить, что Бавария, Челси, Реал и Ливерпуль сейчас не имеют чего-то большего, чем Ювентус.

Мы можем только надеяться на лучшую физическую и психологическую форму в 1/8 финала, чтобы двигаться вперед. Минимальная цель для Ювентуса — выйти в восьмерку последних матчей Лиги чемпионов.

Какой бы ни была жеребьевка для нас, будь то Пари Сен-Жермен или Атлетико Мадрид, нам нужно выйти на эти матчи в наилучшей возможной форме. Нам нужно хотя бы выйти в четвертьфинал", — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Напомним, что определились 15 из 16 участников стадии плей-офф Лиги чемпионов.