Манчестер Юнайтед — Янг Бойз 1:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Английский Манчестер Юнайтед досрочно обеспечил себе первое место в квартете F, поэтому в последнем туре Лиги чемпионов УЕФА позволил себе сыграть резервным составом против швейцарского Янг Бойз. Усилий вышедших на поле футболистов оказалось достаточно для того, чтобы свести матч на Олд Траффорд к итоговой ничьей.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Янг Бойз 1:1

Голы: Гринвуд, 9 — Ридер, 42

Манчестер Юнайтед: Хендерсон (Хитон, 68) — Ван-Биссака, Байи, Матич, Шоу (Менги, 61) — Ван де Беек, Мата (Севедж, 89) — Амад (Шоретайр, 68), Лингард (Икбал, 89), Эланга — Гринвуд

Янг Бойз: Февр — Масейрас, Камара (Лаупар, 77), Дустенбергер, Лефорт — Мартинс, Эбишер (Сьерро, 62) — Элия (Майер, 87), Ридер (Хефти, 62), Нгамале — Сибачо (Канга, 62)

Предупреждение: Шоретайр.