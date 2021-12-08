Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Янг Бойз

"Красные дьяволы" дублирующим составом набрали балл.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Янг Бойз. Ральф Рангник дал отдохнуть основным игрокам и выпустил большое количество резервистов, а скамья запасных команды напоминала матч дубля, не учитывая Тома Хитона.

Для "красных дьяволов" с турнирной точки зрения эта игра ничего не решала, тогда как Янг Бойз в случае победы мог понадеяться на Лигу Европы.

С первых минут Манчестер Юнайтед завладел мячом и пытался взломать оборону соперника — после длинной передачи Маты Амад смог пробить из чужой штрафной, но точности ему не хватило. А вот несколько позже Мейсон Гринвуд в красивейшем ударе боковыми ножницами поразил угол ворот после передачи Шоу. 1:0.

После этого команды показывали хорошее движение, но кроме дальних ударов особо не угрожали воротам друг друга. Ближе к концу тайма Мата пробивал в одно касание из чужой штрафной, но после рикошета голкипер ногой отразил удар.

А уже через пять минут защитник Янг Бойз подыграл себе рукой в штрафной площади, на что арбитр встречи никак не отреагировали. На этом неприятности для "красных дьяволов" не закончились - Ван де Беек отпасовал на Ридера около своей штрафной, а тот зарядил в верхний угол ворот. 1:1.

Команды отправились отдыхать при равном счете на табло. Буквально сразу после перерыва Манчестер Юнайтед мог открыть счет, когда Эланга ворвался в чужую штрафную площадь и прострелил в центр, но голкипер смахнул мяч с ноги Гринвуда. Несколько позже швед был с мячом в чужой штрафной и даже пробил по углом, но голкипер вновь выручил.

Оба тренера провели серию замен. На игре Янг Бойз сказался выход свежих футболистов. Масейрас получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил мимо дальнего удара ворот. Этот момент подвел черту под пять минутами активности гостей.

Ральф Рангник продолжал проводить замены, которые были направлены на омоложение состава, а Янг Бойз отчаянно пытался добиться победы, но у швейцарцев мало что получалось в атаке. В конце матча команда Вагнера пыталась сподобиться на финальный штурм, но так ничего и не создала. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

Манчестер Юнайтед — Янг Бойз 1:1

Голы: Гринвуд, 9 — Ридер, 42

Манчестер Юнайтед: Хендерсон (Хитон, 68) — Ван-Биссака, Байи, Матич, Шоу (Менги, 61) — Ван де Беек, Мата (Севедж, 89) — Амад (Шоретайр, 68), Лингард (Икбал, 89), Эланга — Гринвуд

Янг Бойз: Февр — Масейрас, Камара (Лаупар, 77), Дустенбергер, Лефорт — Мартинс, Эбишер (Сьерро, 62) — Элия (Майер, 87), Ридер (Хефти, 62), Нгамале — Сибачо (Канга, 62)

Предупреждение: Шоретайр