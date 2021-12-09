Вольфсбург — Лилль 1:3 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Действующий чемпион Франции, Лилль, в рамках последнего тура Лиги чемпионов УЕФА сумел в гостевом поединке обыграть немецкий Вольфсбург, что позволило ему занять первую строчку в группе G, в то время как "волки" так и остались последними.

Обзор матча:

Вольфсбург — Лилль 1:3

Голы: Штеффен, 89 — Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78

Вольфсбург: Кастеельс — Лакруа, Гилавоги (Нмеча, 75), Борнов — Мбабу (Баку, 63), Вранкс, Арнольд, Пауло Отавио (Руссийон, 63) — Вальдшмидт (Штеффен, 75), Герхардт (Лукебакио, 46) — Вегхорст.

Лилль: Грбич — Челик (Тиагу Джало, 83), Фонте, Ботман, Рейнилду — Санчеш, Андре, Гудмундссон (Гомес, 68) — Иконе (Языджи, 84), Йылмаз (Онана, 75), Дэвид.

Предупреждения: Борнаув, Фонте, Арнольд, Руссийон, Штеффен — Фонте, Иконе, Мандава.