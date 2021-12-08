Лилль обыграл Вольфсбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места

Французский клуб завершил шестой тур победой.

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Лилль в гостях обыграл немецкий Вольфсбург со счетом 1:3.

В первом тайме был забит лишь один мяч. Бурак Йылмаз воспользовался отличным пасом от Иконе и без труда обыграл Кастельса — 0:1.

Во второй половине встречи Лилль уничтожал по статистике немецкий клуб. На 72 минуте лидер "доггов" Дэвид забил второй мяч, а спустя шесть минут отметился и Гомес.

На 89 минуте Штеффен один мяч для Вольфсурга отыграл, но этого было мало.

Эта победа помогла Лиллю выйти в плей-офф раунд Лиги чемпионов с первого места в группе G, а Вольфсбург вылетел с последнего места.

Вольфсбург — Лилль 1:3

Голы: Штеффен, 89 — Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу (Баку, 63), Борнаув, Лакруа, Пауло Отавио (Руссийон, 63), Гилавоги (Нмеча, 75), Арнольд, Герхардт (Лукебакио, 46), Вранкс, Вегорст, Вальдшмидт (Штеффен, 75).

Лилль: Грбич, Челик (Тиагу Джало, 83), Фонте, Ботман, Рейнилду, Гудмундссон (Гомес, 68), Иконе (Языджи, 84), Андре, Саншеш, Йылмаз (Онана, 75), Дэвид.

Предупреждения: Борнаув, Фонте, Арнольд, Иконе, Руссийон.