Ювентус — Мальме 1:0 Видео гола и обзор матча

09 декабря 2021

Ювентус — Мальме, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Туринский Ювентус завершал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА домашним поединком против абсолютного аутсайдера квартета H, шведского Мальме, однако испытал трудности в достижении необходимой для него победы процессе заочной борьбы за первую строчку турнирной таблицы против лондонского Челси.

Обзор матча:

Ювентус — Мальме 1:0
Гол: Кин, 18

Ювентус: Перин — Ругани, Бонуччи, де Винтер (Де Шильо, 71) — Бернардески (Куадрадо, 82), Бентанкур (Миретти, 90), Артур, Рабио, Алекс Сандро —  Дибала (Мората, 46), Кин (Да Грака, 90).

Мальме: Диавара — Мойсандер, Ахмедходжич, Нильсен, Ольссон — Бергет, Кристиансен, Инносент (Налич, 89), Ракип (Пенья, 30) — Бирманчевич, Чолак (Абубакари, 78).

Предупреждения: Рабьо — Чолак, Инносент, Пенья.
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