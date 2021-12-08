Ювентус вышел в плей-офф с первого места группы Н благодаря победе над Мальме

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус в домашних стенах обыграл Мальме.

В первом тайме "старая сеньора" создала больше моментов, чем соперник. На 7 минуте Мойзе Кин был близок тому, чтобы открыть счет, но не попал в правый угол. Но буквально через 11 минут Кин достиг своего. Форвард ворвался в штрафную площадь и замкнул прострельную передачу с фланга от Бернардески — 1:0.

Во втором тайме Ювентус продолжал атаковать. Шансы увеличить отрыв в счете имели Рабьо и Кин, но не сумели воспользоваться своими возможностями.

Ювентус - Мальме 1:0

Гол: Кин, 18

Ювентус: Перин, де Винтер (Де Шильо, 71), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур (Миретти, 90), Артур, Дибала (Мората, 46), Бернардески (Куадрадо, 82), Кин (Да Грака, 90).

Мальме: Диавара, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Ольссон, Ракип (Пенья, 30), Бирманчевич, Кристиансен, Инносент (Налич, 89), Бергет, Чолак (Абубакари, 78).

Предупреждения: Чолак (49), Инносент (69), Пенья (80), Рабьо (90)