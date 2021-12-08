Пике сыграет с первых минут против Баварии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E, в котором сыграют мюнхенская Бавария и каталонская Барселона.

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария на своем поле будет принимать каталонскую Барселону, имея при этом шанс не пустить "блаугранас" на стадию плей-офф данного турнира.

Юлиан Нагельсманн, на фоне победы над дортмундской Боруссией (3:2), предпочел увидеть с первых минут Зюле и Упамекано в центре обороны, а в опорную зону отправился Мусиала.

Хави, после поражения от севильского Бетиса (0:1), решил выставить в стартовом составе Араухо на правом фланге обороны, в то время как Дест поднялся выше в атаку, а Френки де Йонг дополнил центральную линию. Пике сыграет в центре защиты в паре с Ленгле.

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Упамекано, Дэвис — Толиссо, Мусиала — Коман, Мюллер, Сане — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Эрнандес, Рока, Куасси, Тилльман.



Барселона: Тер Штеген — Араухо, Пике, Ленгле, Альба — Гави, Бускетс, Ф. де Йонг — Дест, Депай, Дембеле.

Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Демир, Коутиньо, Л. де Йонг, Мингеса, Умтити, Гарсия, Нико, Бальде, Акомач.



Матч Бавария — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.