Бавария — Барселона. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка между немецким и испанским клубами.

Бавария примет на своем поле Барселону в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бавария – Барселона

Среда, 8 декабря, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен. Главный арбитр – Овидиу Хацеган (Румыния). Трансляция на видеоплатформах: Megogo и Volia TV.

Бавария уже давно решила задачу выхода в плей-офф с первого места, и встреча с каталонцами будет нести для нее условный характер. Мюнхенцы на данный момент имеют стопроцентный показатель в текущем групповом этапе и могут попытаться лишь продлить победную серию.

У Барселоны дела обстоят вовсе не так радужно. Подопечные Хави еще не решили вопрос выхода из группы и вполне могут пролететь мимо плей-офф. Лишь победа в Мюнхене может им позволить точно опередить Бенфику и гарантировать выход в 1/8 финала.

К этой встрече каталонцы подходят не в лучшем психологическом состоянии. В минувший уикенд "сине-гранатовые" уступили на своем поле Бетису, чем еще больше усугубили свое положение в турнирной таблице Примеры. Бавария же лишь упрочнила лидерство в Бундеслиги, добыв непростую победу над прямым конкурентом в лице дортмундской Боруссии.

Не добавляет Барселоне уверенности и статистика личных встреч с Баварией. "Красные" выиграли три последних поединка и при этом забили не менее трех голов.

В этом матче Юлиан Нагельсманн может прибегнуть к ротации и не рисковать здоровьем некоторых игроков. Барселона же, без учета давно травмированных или отсутствующих Педри, Брайтвейта и Агуэро, не сможет рассчитывать на Ансу Фати, который не успевает восстановиться после травмы. Облегчением для Хави может служить тот факт, что у молодого хавбека Гави, который во встрече с Бетисом потерял сознание, не обнаружили никаких проблем со здоровьем и он сможет выйти на поле.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Ньянзу, Ричардс – Толиссо, Горецка – Мусиала, Мюллер, Сане – Левандовски.

Барселона: Тер Штеген – Дест, Араухо, Пике, Альба – Гави, Бускетс, де Йонг – Эззалзули, Депай, Дембеле.

Не сыграют: Забитцер, Сарр, Станишич, Чупо-Мотинг, Кюизанс, Киммих – Брайтвейт, Педри, Фати, Агуэро.

Интересные факты:

Бавария выиграла шесть последних матчей в Лиге чемпионов.

Бавария забивала минимум трижды в 8 из 9 последних матчей в Лиге чемпионов.

Барселона сохранила свои ворота сухими в трех последних матчах в Лиге чемпионов.

Бавария выиграла 6 из 7 последних встреч с Барселоной.